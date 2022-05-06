Російські загарбники порушили домовленості щодо припинення вогню та зірвали евакуацію.

Російські окупанти порушили домовленості щодо припинення вогню у Маріуполі для евакуації мирного населення із заводу "Азовсталь". Підбито авто для транспортування цивільних.

Про це повідомив полк "Азов".

За даними полку, загарбники застосували ПТРК під час режиму припинення вогню та підбили автомобіль для евакуації.

"Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу. В результаті обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранені. Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко заявив, що ситуація на "Азовсталі" вкрай складна, але захисники Маріуполя продовжують тримати оборону.

За його словами, триває вже другий день, як противник прорвався на територію заводу, внаслідок чого там точаться важкі кровопролитні бої.

5 травня в "Азові" зазначили, що на території "Азовсталі" третю добу тривають кровопролитні бої з російськими загарбниками, які знову порушили обіцянку стосовно евакуації цивільних.

В окремих районах "Азовсталі", за підтримки авіації, ворог відновив штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

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