В Генштабі зазначають, що на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито одинадцять атак ворога.

На Донбасі за минулу добу відбито одинадцять атак російських окупантів, знищено вісім танків, одинадцять ББТ та п’ять одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України щодо оперативної інформації станом на 6.00

Зазначається, що в місті Маріуполі продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі "Азовсталі", а в окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

В Генштабі зазначають, що на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено вісім танків, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки противника.

Також сказано, що на Попаснянському напрямку основні зусилля окупанти зосередили на встановленні повного контролю над населеним пунктом Попасна та відновленні наступу на населені пункти Лиман та Сіверськ.

На Сєверодонецькому, Авдієвському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не вів, але здійснює вогневий вплив з метою сковування дій наших військ та знищення артилерійських підрозділів.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко заявив, що ситуація на "Азовсталі" вкрай складна, але захисники Маріуполя продовжують тримати оборону.

За його словами, триває вже другий день, як противник прорвався на територію заводу, внаслідок чого там точаться важкі кровопролитні бої.

5 травня в "Азові" зазначили, що на території "Азовсталі" третю добу тривають кровопролитні бої з російськими загарбниками, які знову порушили обіцянку стосовно евакуації цивільних.

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