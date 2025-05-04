Президент наголосив, що Україна готова до реального припинення вогню, а не так званого перемир'я, якого не дотримується ворог.

Президент Володимир Зеленський звинуватив Росію у цинізмі, нагадавши про те, що Москва просить про перемир'я на 9 травня, але щодня нещадно атакує мирні міста України.

Як зазначив президент у Telegram, вночі росіяни атакували Київ, Черкаси, Харківщину, Миколаївщину, Київщину. Загалом за ніч окупанти запустили по мирних містах 165 БпЛА. Весь ранок тривають удари КАБами по Донеччині та Сумщині.

"Росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють кожного дня по Україні. Це цинізм найвищого рівня... Потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край війні. Якщо тиша, то щодня, якщо припинення вогню, то не на їхні свята, а на кожен день", - заявив Зеленський.

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Президент також подякував партнерам, які продовжують допомагати Україні й тиснути на Росію.

Перемир'я на 9 травня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Путін оголосив "перемир'я" з нагоди 80-річчя перемоги у "Великій вітчизняній війні". Зокрема, за рішенням Путіна, з 00:00 години з 7 на 8 травня до 00:00 години з 10 на 11 травня - російська сторона оголошує перемир'я. Москва погрожує Україні, що в разі відмови приєднатися до перемир'я, дасть "ефективну відповідь".

Український президент Володимир Зеленський пропозицію відкинув. Він наголосив, що "не хоче гратися із запропонованими Путіним короткими перемир'ями". Президент також додав, що Україна "не може гарантувати безпеку світових лідерів у Москві 9 травня".

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