Проте окупанти можуть створювати напругу на декількох ділянках фронту, де вони ще не зазнали поразки.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначають, що про новий великий наступ з боку Росії не йдеться. Про це в ефірі інформаційного телемарафону сказав представник ГУР Андрій Юсов.

"Ми не будемо говорити про нові великі наступи з боку Росії, але спроби точки напруги не лише на тих напрямках, де вони зараз зазнали невдачі, але на інших, безумовно, можуть бути", - пояснив Юсов.

Він також зазначив, що росіяни розконсервовують свою застарілу військову техніку, зокрема танки, і це не є новиною.

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"Мова йде про техніку 50-60-х років минулого століття. Попередньо їхня пропаганда показувала, що вони намагаються проводити якусь модернізацію, а зараз ми не бачимо навіть цього. Проте, цієї техніки в них багато, і якщо танк застарілий, це не означає, що він не буде стріляти. Це означає, що Силам оборони буде легше їх знешкоджувати", - додав він.

Представник ГУР Вадим Скібіцький в інтервʼю РБК-Україна розповів, що росіяни не здатні проводити великий стратегічний наступ на декількох напрямках. Він констатував, що Росії вистачить ще на два роки у війни проти України.

Наступ Росії 2023 – що відомо

У перші ж дні "великого" наступу росіяни зазнали гучної поразки на Вугледарському напрямку. Тепер противник хоче відновити операцію під Вугледаром, намагаючись оточити Авдіївку.

Українська розвідка констатує, що через великі втрати і непродуману стратегію наступ РФ провалився.

Тим не менше тривають наступальні операції загарбників на п’яти напрямках.

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