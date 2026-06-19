Україна фактично є другою армією НАТО, і це визнають лідери, - Зеленський

Союзники пообіцяли Україні ракет до "Петріотів" на понад мільярд доларів.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Збройні сили України не уступають російській армії. Російський диктатор Володимир Путін слабшає як на полі бою, так і політично.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив журналістам у голосовому повідомленні в WhatsApp.

Україна потрібна Альянсу

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"Україна сьогодні, де-факто, друга армія НАТО, яка не уступає другій армії світу, і тому ми, саме ми, потрібні НАТО де-юре. Це вже факт, визнаний всіма лідерами", - наголосив Зеленський.

Що Україні пообіцяли на новому засіданні "Рамштайн"

Як зазначив глава держави, Україна на засіданні у форматі "Рамштайн" отримала підтвердження від дев'яти країн про виділення коштів на програму PURL.

"А це ракети для "Петріотів" на суму більше ніж один мільярд", - зазначив президент.

Він додав, що Євросоюз буде посилювати санкції проти Росії – це одноголосно.

"Ми домовилися про додаткові F-16, нам треба терміново готувати пілотів", - заявив Зеленський.

Російський диктатор не бажає припиняти війну

"Путін не хоче зупинятись. І всі його розмови про те, що він хоче миру – це брехня. Всі партнери, всі європейці це відчувають. Але всі впевнені, що ми разом його зупинимо. Ключове - разом і зупинимо", - зазначив Зеленський.

Як підкреслює президент України, ініціатор війни Путін хоче, щоб в Україні все горіло.

"І він безумець. Це партнери відчувають. Україна готова до перемовин з ним, незважаючи на це. Але Європа повинна включитись на повну, щоб у нас була сильна позиція, включитись на повну по санкціям, без виключень, по конфіскації, без виключень і по фінансуванню України", - заявив Зеленський.

Чого боїться Путін

Як зазначає президент України, Путін боїться повернення його армії додому.

"Тому, він так боїться кінця війни без перемоги. Перемоги не буде. Він боїться своєї армії фізично і, тому, якщо не буде припинення вогню без конкретних гарантій безпеки, він повернеться до війни. І в цей раз під ударом можуть бути інші", - підкреслив Зеленський.

Як вважає глава держави, Путін буде в Кремлі до смерті.

"І в нього одна ціль - це повернення Радянського Союзу. Без України - це неможливо, і тому нам так і не просто, шановні українці", - заявив Зеленський.

Попередження українцям не нехтувати сигналами тривоги

Разом із тим, як переконаний президент, Путін стає слабким.

"Слабшає і політично, і на полі бою, і фізично. І тому може посилювати удари по нам, по нашим людям ракетами і дронами. Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу, дуже", - наголосив Зеленський.

Перспективи зустрічі Зеленського та Путіна

Як повідомляв УНІАН, Путін усіляко уникає можливості зустрітися з Зеленським, бо не бажає закінчувати війну.

За словами Зеленського, він разом із президентом США Дональдом Трампом пропонують Путіну зустрітись в Сполучених Штатах.

Водночас, у Європі визнають, що Путін опинився у глухому куті, а надання Україні підтримки приносить користь.

Україна намагаєтья позбавляти Кремль доходів, які витрачаються на війну проти України. Зокрема, українські удари по російській нафтопереробній галузі стають дедалі ефективнішими завдяки новій тактиці. Якщо раніше основною ціллю були самі нафтопереробні заводи, то тепер безпілотники дедалі частіше вражають ключові вузли вторинної переробки, відновлення яких потребує значно більше часу та ресурсів.

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