Зеленський і Трамп пропонують Путіну зустрітись в США

Раніше Путін заявляв, що зустріч з Зеленським можлива лише лише для підписання договору.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп пропонують ініціатору війни Володимиру Путіну зустрітись в Сполучених Штатах. Про це глава держави повідомив у зверненні до Міжурядової конференції Європейського Союзу перед вильотом на саміт лідерів "Великої сімки".

"Ми пропонували Путіну зустрітися в будь-якому місці, де можна було б ухвалити реальні рішення для завершення війни", - зазначив Зеленський.

Водночас, за словами глави держави, Путін цього не хоче.

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"Ми обговорювали зі США та Францією можливість зустрічі з Росією на полях G7 за участю всіх демократичних держав. Путін цього не хоче", - додав Зеленський.

При цьому, як повідомив президент, учора обговорювалося з Президентом США Дональдом Трампом, що "таку зустріч можна було б організувати у США у форматі, у якому Путіну було б значно складніше відмовити принаймні Президенту Трампу".

"Ми побачимо, що із цього вийде. Якщо Росія відмовиться і від цього шансу, буде потрібен додатковий тиск", - наголосив Зеленський.

Зустріч Зеленського, Трампа та Путіна: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Зеленський написав перший за час повномасштабної війни відкритий лист російському диктатору Володимиру Путіну. У ньому український лідер звертається із закликом завершити війну та перейти до прямих переговорів на рівні лідерів.

Також Україна надіслала запит на особисту зустріч президента Володимира Зеленського із кремлівським диктатором Володимиром Путіним під час саміту "Великої сімки".

14 червня Зеленський заявив, що прогнозні показники невдоволення росіян їхнім президентом Володимиром Путіним продовжать зростати, і його вже зараз почали готувати до того, що ці процеси не вийде зупинити з огляду на заплановані в Росії на осінь парламентські вибори.

Під час пресконференції після військового параду в Москві Путін заявляв, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським не тільки в Москві, але й у третій країні лише для підписання договору.

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