Також президент доручив Кабінету міністрів забезпечити з 2022 року функціонування Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Президент України Володимир Зеленський про забезпечення соціальних гарантій для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України.

Як повідомляє Офіс президента, указом № 466/2021 передбачається забезпечити у проекті державного бюджету України на 2022 рік видатки на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення.

Зокрема це стосуватиметься осіб, які потребують поліпшення житлових умов, з числа:

сімей загиблих, зниклих безвісти або померлих унаслідок поранення, одержаного під час участі в антитерористичній операції; осіб з інвалідністю I-II груп, отриманою в результаті участі в АТО; внутрішньо переміщених осіб, які брали безпосередню участь у захисті України від російської агресії; сімей учасників бойових дій на території інших держав, які загинули, зникли безвісти або померли внаслідок поранення, отриманого на території цих держав під час конфліктів; осіб з інвалідністю I-II груп з-поміж УБД на території інших держав; сімей загиблих учасників Революції Гідності, а також родин тих, кому посмертно присвоєно звання Героя України за участь у Революції Гідності; осіб з інвалідністю I-II груп, одержаною внаслідок подій під час Революції Гідності.

Також президент доручив Кабінету міністрів забезпечити з 2022 року функціонування Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у цьому році планує забезпечити власним житлом щонайменше 400 ветеранів-переселенців.

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Автор: Катерина Гірник