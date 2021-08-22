Всього виділили 30 квартир, у тому числі 6 - для родин ветеранів з Київщини.

З нагоди 30-ї річниці Незалежності України 30 родин захисників нашої держави з різних регіонів отримали ключі від квартир.

Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що сертифікати та ключі від нових помешкань вручали одночасно в усіх регіонах України.

Зокрема, сьогодні, 22 серпня, на IV Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Там де ми - там Україна" сертифікати отримали шість родин ветеранів війни з Київщини.

Під час вручення сертифікатів родинам захисників України міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив: "Для мене - велика честь стояти тут поруч разом із вами. І нові квартири, які ви щойно отримали, це — найменше, що може зробити для вас держава. Для вас, і для родичів загиблих героїв. Ми в неоплатному боргу перед вами та вашими рідними".

Читайте такожПацієнти з розладами психіки та поведінки зможуть отримувати ліки безоплатно або з незначною доплатоюIV Міжнародний ветеранський та волонтерський форум, організаторами якого є Міністерство у справах ветеранів України та благодійний фонд "Повернись живим", цього року відбувся у межах Всеукраїнського форуму "Україна 30. Захисники".

Ініціатива надання квартир захисникам до Дня Незалежності належить президенту України.

Раніше УНІАН повідомляв, що родини шести медиків, які померли від коронавірусу, отримали страховки.

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Автор: Тетяна Герасименко