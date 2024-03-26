Ще одна жінка зазнала поранень.

Російські окупанти вдарили по місту Новогродівка Донецької області, унаслідок чого загинула 23-річна жінка.

Про це у Telegram-каналі повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін."Одна людина загинула і одна поранена внаслідок нічного обстрілу Новогродівки. Росіяни вдарили по місту двома ракетами близько 03:40 - вбили 23-річну жінку. Ще одна жінка отримала легкі поранення і не потребує госпіталізації", - написав він.

Філашкін також зауважив, що ракетами було зруйновано адміністративну будівлю і ангар, пошкоджено гуртожиток, два приватні будинки та два нежитлові приміщення.

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"Залишатися на Донеччині - небезпечно! Закликаю всіх цивільних евакуюватися до віддалених від фронту регіонів!", - наголосив голова ОВА.

Удари російських окупантів

Сьогодні вранці російські окупанти знову завдали удару по Харкову. Попередньо, удар було здійснено по району житлової забудови міста.

Мер Харкова Ігор Терехов зауважив, що інформація щодо постраждалих та можливих руйнувань уточнюється. Пізніше він уточнив, що попередньо "приліт" у Шевченківському районі міста. Удар прийшовся по району житлової забудови Харкова. "Інформація щодо постраждалих та можливих руйнувань - уточнюється", - додав він.

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