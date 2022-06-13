Глава держави переконаний, що український прапор знову замайорить над Маріуполем.

Президент України Володимир Зеленський вірить, що Маріуполь вдасться звільнити з-під російської окупації.

Про це глава держави написав у Telegram-каналі.

"У восьму річницю звільнення Маріуполя від проросійських терористів ми знову боремося за нього та всю Україну. Як і тоді, у 2014-му, Маріуполь знову буде вільний. Український прапор повернеться так само, як і в кожне місто й село, куди прийшли окупанти. Бо це наша країна і наші люди!", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Маріуполь впродовж місяця перебував під контролем бойовиків "ДНР".

У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ в Україну російські загарбники оточили Маріуполь і тривалий час обстрілювали з важкої артилерії та завдавали авіаційних і ракетних ударів, після чого зруйнували і захопили місто.

Раніше мер Маріуполя повідомляв, що росіяни вбили вдвічі більше маріупольців, ніж німці під час Другої світової.

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