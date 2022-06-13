У місті немає води, їжі, відсутнє електропостачання та не працює каналізація.

Російські окупанти вбили більше 22 тисяч маріупольців, що вдвічі більше, ніж вбили фашисти за 2 роки під час Другої світової війни.

Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко під час всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Вони знищили Маріуполь як звичайні терористи і вбивці. Вони вбили більше 22 тисяч місцевого населення. Вони зруйнували на 50% наші багатоповерхові будинки, тобто перетворили їх на попіл. Тобто вони наробили більше лиха, ніж фашисти за 2 роки окупації. Нагадаю, що з 1941 по 1943 роки фашисти, Гітлер вбили трохи більше 10 тис. населення", - сказав Бойченко.

За його словами, зростає кількість братських могил навколо Маріуполя.

"В місті немає їжі, немає води, немає електропостачання, не працює сьогодні каналізація. І ми бачимо, що на порозі літо і підвищена температура, тому і є спалахи інфекційних захворювань", - додав міський голова.

Як повідомляв УНІАН, влада Маріуполя наголошує, що холера, дизентерія та інші захворювання можуть стати причиною загибелі близько 10 тисяч маріупольців до кінця цього року.

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