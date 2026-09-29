Стратегічний запас нафти США впав до мінімуму за понад 40 років

Скорочення запасів зумовлено рішенням про вивільнення з резерву 172 мільйонів барелів.

Минулого тижня запаси сирої нафти у Стратегічному нафтовому резерві США скоротилися до 283,8 мільйона барелів – найнижчого рівня з 1982 року. Про це повідомляє американське Міністерство енергетики.

Максимального рівня запаси досягали у грудні 2009 року – 727 млн барелів. Найнижчий показник зафіксували наприкінці жовтня 1982-го, коли в резерві зберігалося 283,3 млн барелів нафти. Нині запаси становлять близько 40% від максимальної місткості резерву.

Скорочення запасів зумовлено рішенням про вивільнення з резерву 172 мільйонів барелів. Цей крок став частиною масштабної спільної ініціативи країн-членів Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Вони домовилися сумарно вивільнити рекордні 400 мільйонів барелів нафти, щоб стабілізувати світовий ринок і сприяти зниженню цін на паливо.

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Довідка УНІАН. Стратегічний нафтовий резерв США (SPR) – найбільший у світі державний запас сирої нафти.

Резерв створили для забезпечення країни енергоносіями у разі перебоїв із постачанням, а також для стабілізації ситуації на нафтовому ринку та стримування різкого зростання цін. Нафта знаходиться у соляних кавернах (печерах) уздовж узбережжя Мексиканської затоки в Техасі та Луїзіані.

Вперше США скористалися запасами резерву у 1991 році під час війни в Перській затоці.

Запаси нафти у світі – останні новини

Світові запаси нафти почали скорочуватися з початку березня. Причиною цього стали різке зростання цін на сировину та перебої з постачанням, спричинені конфліктом на Близькому Сході.

За оцінками Morgan Stanley, у період з 1 березня до 25 квітня світові запаси нафти скорочувалися в середньому на 4,8 млн барелів на день. Приблизно 60% цього обсягу припадало безпосередньо на сиру нафту, а решта – на нафтопродукти.

Дефіцит нафти посилила нещодавня зупинка саудівського нафтопроводу, спричинена атакою дронів. Удар призвів до зривів постачання для клієнтів у Європі та Азії, а також викликав зростання світових цін на нафту до понад 107 доларів за барель.

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