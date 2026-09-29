Тиск на Трампа зростає: республіканці та демократи вимагають посилити санкції проти РФ

Законодавці вказують на тіньовий флот, покупців російської енергії та соратників Путіна.

Нова хвиля російських ударів по цивільній інфраструктурі українських міст підживлює двопартійні заклики у Вашингтоні до того, щоб президент США Дональд Трамп застосував нові широкі санкційні повноваження проти Москви.

При цьому законодавці стверджують, що посилення економічного тиску могло б підкріпити зусилля щодо завершення війни, пише Radio Free Europe. "Президент [США] має діяти швидко, щоб скористатися законопроектом про санкції Грема", – заявив представник Республіканської партії Дон Бейкон.

За його словами, РФ продовжує бомбити міста та мирних жителів, і тому переважна більшість американців хоче, щоб Трамп "діяв уже зараз". Адже російська економіка – "один із наших важелів впливу, і нам потрібно цим скористатися". Як повідомляють ЗМІ, цей заклик – частина двопартійного, двопалатного тиску на американського лідера з метою змусити його застосувати "Закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року".

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Тиск з боку Конгресу

Американський сенатор-республіканець Роджер Вікер, який очолює комітет із збройних сил, також закликав Трампа використовувати економічні інструменти, передбачені цим законодавством, щоб посилити тиск на кремлівського диктатора Володимира Путіна.

У своїй заяві Вікер високо оцінив зусилля Трампа щодо досягнення врегулювання шляхом переговорів, але додав, що Вашингтон повинен зберігати "ясний погляд" щодо Путіна, стверджуючи, що Москва продовжувала атакувати Україну, незважаючи на дипломатичні зусилля. "Він [Путін] знущається з мирного процесу, але, можливо, його вдасться змусити ставитися до нього серйозніше, якщо під загрозою опиниться його банківський рахунок", – підкреслив Вікер.

Він також заявив, що закон надає Трампу кілька варіантів, зокрема запровадження додаткових фінансових обмежень щодо соратників Путіна та компаній, що підтримують виробництво російської зброї, введення санкцій проти великих покупців російської енергії та вплив на так званий тіньовий флот Росії, який використовується для обходу існуючих обмежень.

"Мир настане завдяки силі США та України, а не завдяки добрій волі Путіна", – зазначив Вікер, закликавши Трампа використовувати нові повноваження "у повній мірі". Демократи, які підтримали цей закон, також домагаються його реалізації, приділяючи особливу увагу скороченню доходів від енергоресурсів, які допомагають фінансувати війну Росії.

"Ми будемо дуже уважно стежити за реалізацією. Ми вважаємо важливим не тільки санкційну складову, але й, як я вже сказала, перекриття доходів", – заявила американська сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін. За її словами, тиск має поширюватися не лише на Росію, а й на країни, які продовжують закуповувати російську енергію, особливо виділивши Китай.

Шахін також закликала до дій проти операцій за участю тіньового флоту, підкресливши, що покупці не повинні мати можливості купувати російську нафту та газ через непрозорі торговельні мережі за зниженими цінами.

На що слід чинити тиск

ЗМІ пишуть, що законодавство надає адміністрації кілька потенційних напрямків для посилення економічного тиску, але фахівці з санкцій зазначають, що деякі з найбільш безпосередніх можливостей пов’язані з цілями, які досі уникали обмежень з боку США.

"Багато з повноважень, запроваджених цим законом, уже перебували у розпорядженні президента", – підкреслила керівниця Центру економічної та фінансової потужності при Фонді захисту демократій Елейн Дезенскі. Однак, за її словами, закон дасть додатковий імпульс для перегляду списку фізичних та юридичних осіб, які можуть підпадати під санкції, але поки що не були включені до списків цілей.

Дезенскі особливо звернула увагу на тіньовий флот Росії та іноземні компанії, залучені до торгівлі її енергоресурсами. Адже багато суден російського тіньового флоту залишаються поза санкціями. Те саме стосується багатьох китайських покупців російської нафти та постачальників для енергетичних інфраструктурних проєктів Росії, що перебувають під санкціями.

Інші новини про роль США у спробах завершити війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп благословляє Путіна на подальшу агресію. Справа в тому, що американський лідер запросив російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться в грудні у Флориді.

Журналісти припускають, що Трамп може розглядати повернення Путіна в міжнародну дипломатію як спосіб створити додаткові умови для припинення війни в Україні.

Крім того, ми також розповідали про те, що Зеленський, за твердженням Трампа, нібито погодився "пригальмувати запал" щодо російських НПЗ. "Велика проблема полягає в тому, що нафтопереробні заводи в Росії вибухають", – заявив президент США.

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