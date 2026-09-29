Драпатий хоче залишити у Генштабі лише офіцерів з бойовим досвідом, - ЗМІ

Керівники структурних підрозділів до 2 жовтня мають подати дані про офіцерів і генералів, які з 2022 року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань.

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий розпочав кадровий перегляд офіцерів і генералів Генерального штабу. Керівники структурних підрозділів мають надати інформацію про військовослужбовців, які з 2022 року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань.

Про це пише Українська правда з посиланням на одного з офіцерів Генерального штабу. За його словами, 28 вересня Михайло Драпатий особисто зібрав керівників усіх структурних підрозділів Генштабу та пояснив, чого очікує від них.

"Якщо від військ вимагаємо змінюватися, то починати треба із себе", – розповів співрозмовник видання про основний посил головнокомандувача.

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Одним із перших кроків має стати кадровий перегляд. До 2 жовтня керівники структурних підрозділів повинні подати інформацію про офіцерів і генералів Генштабу, які з 2022 року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань у складі угруповань на рівні батальйон – бригада – корпус – угруповання військ.

Кого можуть направити у війська

Співрозмовник УП наголосив, що бойовий досвід не є єдиним критерієм професійності. Водночас, за його словами, стратегічний штаб під час війни не повинен втрачати зв'язок із тим, що відбувається у військах.

"Генштаб має бути сервісом для військ і давати їм рішення, які допомагають воювати ефективніше", – зазначив офіцер.

Водночас кадровий перегляд не означає автоматичного звільнення всіх офіцерів, які не мають бойового досвіду. Частину таких військовослужбовців планують направити у війська, а на їхні місця в Генштабі можуть відібрати офіцерів з актуальним бойовим досвідом.

Також до 2 жовтня офіцери, які мають право на звільнення та пенсію, повинні визначитися зі своїм майбутнім.

За словами співрозмовника УП, рішення нового головнокомандувача вже викликало певний спротив. Деякі військовослужбовці, як стверджує офіцер, намагаються через різні канали уникнути переміщення або вирішити питання через начальника Генерального штабу.

Останні рішення Драпатого - це варто знати

Як повідомляв УНІАН, головнокомандувач Михайло Драпатий нещодавно скасував понад 30 старих наказів Генштабу ЗСУ. Серед скасованих наказів - застарілі програми підготовки, курси стрільби, концепції фізпідготовки і десятки проміжних документів про внесення змін у базу ЗСУ.

Українські військові позитивно сприйняли призначення бригадного генерала Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України. Бійці на передовій очікують, що він проведе давно назрілі реформи та зробить армію більш гнучкою й технологічною.

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