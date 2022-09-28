Росіяни випустили 5 керованих авіаційних ракет Х-59 з Су-35.

Зенітники збили 4 з 5 ракет, випущених ввечері окупантами по Дніпропетровській і Запорізькій областях

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід".

Як зазначається, під час ракетного удару противником застосовано 5 керованих авіаційних ракет Х-59 з Су-35 по об'єктах Дніпропетровської і Запорізької областей.

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"Підрозділи Дніпровської зенітної ракетної бригади та Нікопольського зенітного ракетного полку знешкодили 4 з них: 1 ракету збито в Запорізькій області, 1 - в Криворізькому районі, ще 2 ракети знищено в районі н.п. Синельниково", - йдеться у повідомленні.

Також голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив у своєму Telegram-каналі:

"Сьогодні ППО знешкодила ракети, що були запущені в напрямок Запоріжжя та двох сусідніх великих міст. У кожне місто завдяки нашим захисникам не долетіло щонайменше по дві ракети".

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Як повідомляв УНІАН, раніше у ПК "Схід" поінформували, що над містом Дніпро спрацювали сили протиповітряної оборони.

Після цього стало відомо, що окупанти атакували ракетами Кривий Ріг. Інформацію про новий удар підтвердив начальник військової адміністрації Кривогу Рогу Олександр Вілкул.

На тлі агресії РФ США і ЄС готують нові санкції проти Кремля. Білий дім готується запровадити санкції проти російських фінансових установ і заблокувати платіжну систему "Мир".

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