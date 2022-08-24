Експерт вважає, що він вже застарів.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому було прийняте рішення про затоплення флагмана українського флоту "Гетьмана Сагайдачного".

Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.

На його думку, таким чином командування хотіло уникнути наруги над флагманом Військово-Морських сил.

"Так, флоту як такого ще не було, але флагман у нас був, кілька кораблів у бойовому складі було. В основному це були корвети і фрегат "Гетьман Сагайдачний". Тому (рішення прийняли - УНІАН) розуміючи, що сили на Чорному морі нерівні, і для того, щоб не гробити екіпаж, не надувати щоки на порожньому місці. Я вважаю, що було прийнято абсолютно правильне рішення", - зазначив Жданов.

Експерт зазначив, що протиставляти фрегат Чорноморському флоту було б просто божевіллям.

"Російські кораблі б просто розстріляли його і на цьому б все закінчилося. І це було б для нас особливо сумно, особливо в моральному плані", - підкреслив він.

Жданов вважає, що фрегат вже застарів і в майбутньому його потрібно "відправити на почесний відпочинок", а український флот "будувати з нуля".

Нагадаємо, що в середині квітня Україна затопила флагман Чорноморського флоту – ракетний крейсер "Москва" вартістю 750 млн доларів.

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