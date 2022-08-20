Експерт вважає, що вибухи на півострові тепер відбуватимуться постійно.

Сьогоднішнього удару по штабу ЧФ РФ в Криму міг завдати дрон-камікадзе, але незрозуміло, хто його запустив. Заяви окупантів про те, що його збили - брехня. Дрон цілеспрямовано вдарив по даху будівлі.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі каналу FreeДОМ.

За його словами, Україна наразі притримується позиції непричетності до ударів по Криму. Однак він зауважив, що сьогодні "хтось дає зрозуміти окупантам, що під ними горітиме земля". Вибухи тепер будуть постійними.

Жданов зауважив, що Україна має право завдавати ударів по будь-якому агресору у межах своїх кордонів, визнаних, зокрема й Росією, у 1991 році.

Нагадаємо, 20 серпня у дах штабу Чорноморського флоту в Севастополі нібито врізався дрон. У результаті зіткнення верх будівлі зайнявся. Без потерпілих.

Водночас окупанти стверджують, що БПЛА насправді було збито "стрілецькою зброєю", але над самим дахом.

Вас також можуть зацікавити новини: