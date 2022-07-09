Литовський Bayraktar Vanagas уже в Україні.

Безпілотник Bayraktar, на який збирали гроші литовці, прибув в Україну.

Як передає Радіо Свобода, про це повідомив заступник керівника Офісу президента, дипломатичний радник президента України Андрій Сибіга.

"Литовський Bayraktar Vanagas уже в Україні. Це неабиякий прояв дружби та єдності, що вкотре доводить – не лише Україна бореться з агресором", – написав Сибіга у Twitter у п’ятницю.

Як відомо, наприкінці травня литовці розпочали збір коштів для купівлі "Байрактара" для України. Всього було зібрано майже шість мільйонів євро. Однак компанія-виробник Baykar Makina заявила, що передасть безпілотник безкоштовно. На зібрані гроші у Литві вирішили закупити боєприпаси до БПЛА.

Также президент США Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Тепер кількість високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які США надають Україні, досягла 12.

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