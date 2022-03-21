Житомирську область вперше обстріляли з "Градів". Станом на 21 березня повідомляється про щонайменше трьох загиблих. Обстрілів знову зазнала Народицька територіальна громада.
Про це повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко під час брифінгу в понеділок, 21 березня.
"Двадцять шостий день війни. Нічого нового не повідомлю. Перманентні обстріли Народицької територіальної громади. Вчора ворог, напевно, вперше застосував за попередніми даними, "Гради". Було випущено по Народицькій територіальній громаді – по населеному пункту Селець. Загинули три військовослужбовці, одна цивільна особа. Стріляють на півночі області. Ми й далі продовжуємо укріплювати рубежі", - повідомив Бунечко.
Нагадаємо, на Житомирщині внаслідок авіаудару росіян пошкоджено 13 будівель. Вже відомо, що пожежі, які виникли внаслідок обстрілів ліквідовані. Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали на місці пошкоджених будівель.