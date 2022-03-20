За попередніми даними, травмовані 3 людей.

У Житомирській області внаслідок авіаудару пошкоджено 13 будівель.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС України у соціальній мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, 20 березня на Житомирщині, внаслідок авіаудару по населених пунктах Коростенського району, сталося пошкодження 13 будівель. Попередньо травмовано троє людей.

Повідомляється, що пожежі, які виникли внаслідок обстрілів ліквідовані. Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали на місці пошкоджених будівель.

Війна в Україні

24 лютого близько 5:00 ранку Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

Дії Москви засудив фактично весь світ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 березня орієнтовно склали 14,7 тис. особового складу.

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