Окупанти частково залишили свою техніку та боєприпаси в області.

Житомирщину звільнено від російських військ.

Про це повідомив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"На Житомирщині ворога було відкинуто, а частина росіян самі пішли. Станом на 4 квітня російських окупаційних військ в області немає. Місцевому населенню важливо розуміти, що окупанти пішли, замінувавши приватні оселі, ліси", - повідомив він.

Глава ОВА додав, що окупанти частково залишили свою техніку та боєприпаси в області. Бунечко також наголосив, що відхід окупантів – це передислокація, а війська РФ продовжують і далі обстрілювати з ракет мирні міста та села України.

Раніше стало відомо, що на території Сумської області вже немає захоплених росіянами населених пунктів, однак досі в регіоні лишаються окремі групи ворожих військ, іде їхня зачистка.

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