Зокрема, з фільтраційного табору у Нікольському було депортовано у РФ 70 людей, а з Безіменного - 175.

Російські загарбники продовжують вивозити жителів Маріуполя у фільтраційні табори, а звідти - депортувати в Російську Федерацію.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора з Маріуполя до фільтраційного табору у Безіменне було депортовано 313 людей, зокрема 55 дітей", - написав він.

При цьому, з фільтраційного пункту у селі Нікольське було депортовано в Росію 70 маріупольців, зокрема 12 дітей, а з фільтраційного пункту у Безіменному було депортовано у РФ 175 людей, зокрема 17 дітей.

"Депортація набирає обертів. Фіксуємо пряму депортацію з Нікольского до Росії, чого раніше не відбувалося. Вважаємо, що це пов’язано з фактичним зачиненням шляху для евакуації в бік Запоріжжя", - додав Андрющенко.

Депортація маріупольців: що відомо

Маріуполь опинився під посиленим вогнем російських загарбників з перших днів повномасштабного вторгнення.

За офіційними даними України, російські війська вбили десятки тисяч маріупольців. Встановити остаточну кількість жертв збройної агресії РФ неможливо, оскільки окупанти самостійно розбирають завали розбомблених ними будівель, знищуючи злочини скоєних звірств.

Громадян, які хочуть покинути зруйноване місто, росіяни відправляють у "фільтраційні" табори, після чого українців депортують у депресивні регіони Росії.