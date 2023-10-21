Наведені вище цифри втрат - це найбільш консервативна оцінка знищених окупантів.

Журналісти Російської служби Бі-бі-сі та "Медіазони" разом з командою волонтерів підтвердили ліквідацію 34 857 російських солдатів на війні в Україні. За останні два тижні список збільшився на 953 імен.

Найбільше втрати збільшилися серед мобілізованих і колишніх зеків. Всього журналісти знайшли у відкритих джерелах 4056 некрологів, присвячених тим, кого відправили на війну по мобілізації. Більше тисячі з них були ліквідовані в період з червня 2023 року, тобто після початку українського контрнаступу, сказано в матеріалі.

Журналісти стверджують, що за час війни було знищено 6 410 ув'язнених і 3 532 добровольця.

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"Наведені вище цифри втрат – це найбільш консервативна оцінка загиблих з числа мобілізованих, оскільки ми враховуємо тільки ті випадки, коли смерть була підтверджена публічно і коли можна встановити статус того, хто воював", - підкреслюють журналісти.

Втрати РФ в Україні - дані Генштабу

Втрати ворога на 20 жовтня серйозно зросли. Українські воїни за добу ліквідували рекордну кількість російських загарбників - 1 тис. 380 осіб.

Тепер загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 20 жовтня 2023 року орієнтовно склали приблизно 292 тис.060 осіб, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

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