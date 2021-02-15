Бойовик вважає, що окуповані території Донбасу до складу Росії не увійдуть, так як вона в цьому не зацікавлена.

Бойовик Анатолій з окупованого Донецька розповів про настрої в лавах незаконних збройних формувань і про ситуацію в ОРДЛО.

Відео допиту ТСН надали джерела в українських спецслужбах.

За його словами, бойовики не хочуть воювати, а "хочуть додому". Анатолій каже, що у формувань бойовиків спостерігається недобір особового складу.

"1/3 точно не вистачає. Всі вже втомилися від війни, ніхто не хоче йти служити", - зазначає пособник окупантів.

Читайте такожНе поділили "потоки": розкрито ймовірну причину підриву в "ДНР" соратника Безлера

За його словами, терористів, які відмовляються "служити" в лавах НЗФ, садять у в'язницю. Чоловік запевняє, що приєднався до бойовиків лише тому, "що потрібно було годувати сім'ю".

"Раніше працював слюсарем на СТО, потім пішов працювати в одну шевську майстерню. Попрацював там пару років, відкрив свою шевську. Розраховував (при відкритті своєї справи - ред.) на студентів медінституту, а там зараз практично ніхто не вчиться. І зараз там такі ціни, що дешевше купити нове взуття, ніж його відремонтувати", - згадує він.

Екс-бойовик запевняє, що не підтримував проросійські мітинги на Донбасі у 2014 році і участі в захопленні адмінбудівель не брав. Він називає ті події неправильними і не виключає, що на людей вплинула російська пропаганда.

"Стало ще гірше, ніж було", - резюмує Анатолій.

Також бойовик вважає, що окуповані території Донбасу до складу Росії не увійдуть.

"Він (Донбас - ред.) не увійде до складу Росії. Якби Росія планувала приєднати цей регіон, то відразу б це зробила. Якщо все це (війна на Донбасі - ред.) закінчиться, ми все одно будемо в складі України", - каже пособник окупантів.

Читайте такожНа Донбасі підірвали авто соратника Безлера: з'явилися фото

За його словами, про те, що Україна поверне контроль над ОРДЛО, впевнені майже всі жителі окупованих територій. Анатолій також розповів, що дуже багато людей виїхало з окупованого Донецька.

"Півміста (виїхало - ред.). У кого був великий бізнес - немає нікого. У приватному секторі дуже багато будинків порожніх стоїть. Квартир теж багато порожніх стоїть", - повідомив він.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН