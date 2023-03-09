Як зазначив чоловік в коментарі ЗМІ, на щастя, в рамках події постраждала тільки його машина.

Житель Святошинського району Києва поділився подробиці ранкового ракетного удару військ РФ. Як відомо, сьогодні російські війська здійснили новий масований удар по Україні, тривога тривала більше семи годин.

Як зазначив киянин у коментарі журналісту "Україна Зараз", він вийшов вранці гуляти з собакою й застав підліт ракет у бік свого будинку.

"Я вранці вийшов о шостій ранку гуляти з собакою, я живу в цьому будинку, і коли вже повертався, десь о сьомій годині, над головою пролетіла ракета. Її дуже добре було чутно, видно напрямок, і потім відразу вибухи. Два таких вибухи, дуже сильних", - розповів українець.

Чоловік зазначив, що завдяки щасливому випадку уламки ракети зачепили тільки його машину.

"Прийшов швидко, підбіг буквально за пару хвилин. І вже побачив, що моя машина горить. Вона одна, якраз на неї уламки впали", - зазначив він.

Киянин констатував, що рятувати майно було вже пізно: "Ну, і все, весь будинок в уламках", - резюмував він підсумки чергового воєнного злочину військ РФ проти України.

Ракетний удар по Святошинському району

Нагадаємо що під час повітряної тривоги 9 березня міська влада Києва повідомила про вибухи в Голосіївському та Святошинському районах столиці.

Пізніше стало відомо, що там спрацювала Українська ППО, яка збила російську ракету при підльоті до об'єкта інфраструктури. Через падіння уламків загорілися машини у дворі одного з житлових будинків.

Також повідомлялося, що по столиці вдарили балістичною ракетою "Кинджал". ЗСУ не дозволили іншим російським ракетам і БПЛА підлетіти до Києва.

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