Житель Святошинського району Києва поділився подробиці ранкового ракетного удару військ РФ. Як відомо, сьогодні російські війська здійснили новий масований удар по Україні, тривога тривала більше семи годин.
Як зазначив киянин у коментарі журналісту "Україна Зараз", він вийшов вранці гуляти з собакою й застав підліт ракет у бік свого будинку.
"Я вранці вийшов о шостій ранку гуляти з собакою, я живу в цьому будинку, і коли вже повертався, десь о сьомій годині, над головою пролетіла ракета. Її дуже добре було чутно, видно напрямок, і потім відразу вибухи. Два таких вибухи, дуже сильних", - розповів українець.
Чоловік зазначив, що завдяки щасливому випадку уламки ракети зачепили тільки його машину.
"Прийшов швидко, підбіг буквально за пару хвилин. І вже побачив, що моя машина горить. Вона одна, якраз на неї уламки впали", - зазначив він.
Киянин констатував, що рятувати майно було вже пізно: "Ну, і все, весь будинок в уламках", - резюмував він підсумки чергового воєнного злочину військ РФ проти України.
Ракетний удар по Святошинському району
Нагадаємо що під час повітряної тривоги 9 березня міська влада Києва повідомила про вибухи в Голосіївському та Святошинському районах столиці.
Пізніше стало відомо, що там спрацювала Українська ППО, яка збила російську ракету при підльоті до об'єкта інфраструктури. Через падіння уламків загорілися машини у дворі одного з житлових будинків.
Також повідомлялося, що по столиці вдарили балістичною ракетою "Кинджал". ЗСУ не дозволили іншим російським ракетам і БПЛА підлетіти до Києва.