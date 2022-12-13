Росіяни пишуть, що вибухи були дуже потужними.

У РФ ніч минула неспокійно. Цього разу "не спалося" жителям Брянської області. Там прогриміли потужні вибухи, які перелякані росіяни спочатку навіть сплутали із землетрусом.

У російських Telegram-каналах повідомляють, що "прилетіло" до військової частини. Пропагандисти вже "завили" через те, що Україна нібито атакувала Брянщину з HIMARS.

"У Клинцях Брянської області, за повідомленнями місцевих, дуже голосно, дим в районі військової частини (на фото). Крім того, повідомляють про вибухи і пожежі в Климово Брянської області", - повідомляли росіяни.

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Місцеві жителі писали, що "бабахнуло знатно". Росіяни розуміють, що будуть чути вибухи все частіше, а тому вже розмірковують про те, що їм потрібно цінувати кожен день. Не обійшлося і без "аналітики". У деяких Telegram-каналах навіть почали звинувачувати командування РФ, яке не змогло захопити в Україні Чернігівську область.

"Відстань для HIMARSування військових об'єктів в Клинцях і Климово Брянської області, як бачите, цілком собі реальні (дальність стрільби ракет HIMARS, нагадаю, до 84 км), дякую великим кремлівським геостратегам, що злили Чернігівську область", - засмучуються росіяни.

За непідтвердженою інформацією, в одному з місць "прильотів" знаходилася стоянка техніки Міноборони РФ. Однак країна-агресорка поки що ніяк не коментувала нічну "бавовну". РФ вважає за краще відмовчуватися і не визнавати черговий удар.

"Бавовна" для окупантів: як ЗСУ передають "вітання" рашистам

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Луганщині до "вагнерівців" завітав HIMARS. Вибух прогримів у гуртожитку, де базувалися рашисти. Окупантів "розірвало від щастя".

Крім цього, "бавовна" навідалася до рашистів у Мелітополі. ЗСУ розгромили лігво ФСБ, росіян охопила паніка, вони почали ховатися.

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