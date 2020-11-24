В окупованому бойовиками «ДНР» Шахтарську троє дітей та їх вітчим отримали поранення різного ступеня тяжкості через вибух. Причиною події стало необережне поводження з боєприпасом.
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Про це з посиланням на органи окупаційної адміністрації повідомляють «Новини Донбасу».
Зазначається, що тридцятирічний чоловік знайшов корпус гранатометного пострілу і вирішив принести його додому. Увечері він дістав його з портфеля, вийшов у двір будинку і покликав трьох дітей.
Потім він вкрутив боєприпас в землю і підпалив. Під час вибуху чоловік і діти отримали осколкові поранення, дворічна дитина позбулася одного ока.
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