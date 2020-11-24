Дворічна дитина під час вибуху позбулася одного ока.

В окупованому бойовиками «ДНР» Шахтарську троє дітей та їх вітчим отримали поранення різного ступеня тяжкості через вибух. Причиною події стало необережне поводження з боєприпасом.

Читайте такожБойовики за добу чотири рази порушили перемир'я - ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали

Про це з посиланням на органи окупаційної адміністрації повідомляють «Новини Донбасу».

Зазначається, що тридцятирічний чоловік знайшов корпус гранатометного пострілу і вирішив принести його додому. Увечері він дістав його з портфеля, вийшов у двір будинку і покликав трьох дітей.

Потім він вкрутив боєприпас в землю і підпалив. Під час вибуху чоловік і діти отримали осколкові поранення, дворічна дитина позбулася одного ока.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров