Вони готові надавати важливу інформацію в обмін на скасування чи послаблення відповідальності.

Колаборанти на окупованих територіях після багатьох випадків ліквідації зрадників масово виходять на зв'язок з українськими спецслужбами з пропозицією надавати важливу інформацію в обмін на скасування чи послаблення відповідальності.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми бачимо наступну тенденцію останніх днів: перш за все колаборанти виходять на зв'язок з українськими спецслужбами щодо уладання угоди про скасування чи відтермінування, чи послабшання їхньої відповідальності, якщо вони будуть надавати інформацію та служити державі Україна. Сьогодні ми бачимо такі звернення є масовими", - сказав він.

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За його словами, частинам колаборантів на сьогодні просто ховається з метою здатися українській владі, коли ЗСУ звільнять окуповані території.

"Вони чітко розуміють, що краще відсидіти якійсь срок у в'язниці, але за законом, ніж бути зачищеним Федеральною службою безпеки - саме таку основну загрозу вони для себе бачать", - сказав він.

Також він проанонсував, що сьогодні буде опубліковано повний список всіх колаборантів, які працюють у поліції.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня міський голова Енергодару Дмитро Орлов заявив, що особам, що співпрацювали з окупантами на тимчасово захоплених територіях України, радять тікати до Росії.

Тим часом партизани та українські воїни продовжують ліквідовувати зрадників. Зокрема, нещодавно у будівлі так званої "генпрокуратури" російських окупантів у Луганську пролунав вибух. Ресурси бойовиків стверджують, що вибух стався у кабінеті колаборанта-"генпрокурора" Сергія Горенка. РосЗМІ повідомляють, що внаслідок вибуху у власному кабінеті поранено "генпрокурора".

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