Активістам вони погрожують примусовим вивезенням до "ЛДНР", де за подібну діяльність передбачена смертна кара.

У Запорізькій області російські окупанти та колаборанти залякують людей позбавленням волі за надання підтримки представникам руху опору.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що на тимчасово захоплених територіях Запорізької області "так званий голова цивільно-військової адміністрації нещодавно заявив про посилення "санкцій" щодо патріотично налаштованих українських громадян".

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"Відчуваючи рух опору, окупанти та колаборанти залякують людей позбавленням волі за надання підтримки представникам руху опору, а активістам погрожують примусовим вивезенням до самопроголошених "ЛДНР", де за подібну діяльність передбачена смертна кара", - мовиться у дописі.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти все частіше тікають з поля бою та навіть "зливають" інформацію про свою армію українським захисникам, бо бояться партизан.

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