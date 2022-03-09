Вже 14 днів в Україні триває війна, яку розв'язала РФ.

Прес-служба Збройних сил України повідомила, що російські окупанти зараз зосереджують основні сили на захоплення кількох міст.

"Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на оточенні міста Києва, захопленні Сум, Харкова, Маріуполя, Миколаєва; забезпеченні сухопутного коридору між АР Крим і континентальною частиною РФ. Не залишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей", - йдеться в заяві.

Також у відомстві додали, що противник істотно знизив темпи просування військ, але не відмовився від проведення наступальної операції.

"Російський окупант несе втрати в живій силі і техніці, особовий склад деморалізований, здається в полон або вдається до дезертирства", - додали в ЗСУ.

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