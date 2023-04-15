До Великодня воїни-козаки готуються напередодні. Почали з "подарунків" для ворога.

Українські воїни показали "вибухові писанки" для російських окупантів напередодні Великодня.

Як повідомляє Оперативне командування "Північ", напередодні свят воїни взялися до традиційного розмальовування писанок. Втім, цьогоріч замість яєць - гранати.

"Великдень тільки завтра, а наші захисники вже готують "святкові подарунки" для окупантів. Цей дух предків-козаків зламати не під силу нікому", - зазначили в ОК "Північ".

На фото видно, що воїни залюбки розмалювали гранати українськими символами та орнаментами. На деяких навіть вмістилися патріотичні надписи.

Плани окупантів на Великдень

Напередодні Великодня не виключено, що росіяни можуть завдати масованого ракетного удару по Україні. Нехтувати сигналами повітряної тривоги під час свят не варто.

За інформацією ЗСУ, РФ концентрує в акваторії Чорного моря свої ракетоносії напередодні Великодня. Зокрема, нещодавно ворог вивів ще один ракетоносій.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат не виключає ракетного обстрілу з боку російських окупантів на Великдень, 16 квітня.

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