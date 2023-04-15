Нехтувати сигналами повітряної тривоги у святкові дні не потрібно.

Не виключено, що росіяни можуть завдати масованого ракетного удару по Україні на Великдень. Нехтувати сигналами повітряної тривоги під час свят не варто.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, окупанти посилили психологічний та вогневий тиск на українців, а ескалація ситуації може статися саме у святкові дні.

"Ситуація в морі може змінитися дуже оперативно. Їм буде достатньо кілька годин для того, щоб збільшилася кількість ракетоносіїв, тому слідкувати за нею потрібно постійно", - зазначила вона.

Також Гуменюк зауважила, що корабельне угруповання ворога в Чорному морі збільшилося порівняно з минулою добою - РФ вивела на бойове чергування ще два підводні ракетоносії. У пускових установках перебувають 8 "Калібрів".

Ракетна загроза на Великдень

За інформацією ЗСУ, РФ концентрує в акваторії Чорного моря свої ракетоносії напередодні Великодня. Зокрема, нещодавно ворог вивів ще один ракетоносій.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат не виключає ракетного обстрілу з боку російських окупантів на Великдень, 16 квітня.

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