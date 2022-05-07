Зокрема, йдеться про безпілотники "Орлан-10".

Повітряні сили Збройних сил України відзвітували про нові успіхи та втрати окупантів. За добу українські військові збили 14 російських безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

"День 72-й героїчного протистояння Українського війська рашистським окупантам! Окрім ювелірної роботи авіації Повітряних Сил на Південно-східному напрямку, маємо чергові знищені БпЛА агресора", - йдеться у повідомленні.

За добу, 6 травня, протиповітряна оборона Повітряних сил та Сухопутних військ ЗСУ знищили як мінімум 14 ворожих безпілотників "Орлан-10.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Генштабі розповіли, скільки "Іскандерів" та літаків РФ залишила в Білорусі. Вони можуть залучатися до нанесення авіаційних та ракетних ударів по території України.

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