На днях українців вразили кадри Бахмута, який палає через фосфорні атаки Росії.

Збройні сили України показали "свіжий" вигляд міста Бахмут, який кілька днів тому армія РФ почала активно обстрілювати фосфорними боєприпасами.

Нагадаємо, що попри новини про можливий відхід "вагнерівців" з цього напрямку, ворог посилив вогонь по місту. Новий "погляд" на Бахмут після щільних обстрілів показали воїни 112-ї бригади ТрО.

В кадрі стовпи диму від пожеж та "вугільні" багатоповерхівки, які колись були домівкою для сотень тисяч українців.

Відео дня

Окупанти обстрілюють Бахмут фосфорними боєприпасами

Нагадаємо, що кадри обстрілу міста забороненими Женевської конвенцією снарядами жахають українців вже кілька днів.

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни використовують запалювальні та фотофоні боєприпаси для штурму Бахмута. Також важкі бої тривають за Мар'їнку, а також Авдіївський та Лиманський напрямки.

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