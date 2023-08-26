Також знищено 20 одиниць техніки та 5 складів боєприпасів.

На Таврійському напрямку Сили оборони знищили понад три сотні окупантів та майже два десятки одиниць ворожої техніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Він зазначив, що ворог протягом минулої доби 27 разів атакував позиції українських військ та здійснив 731 обстріл, завдав 2 ракетних та 24 авіаудари.

"Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1283 вогневі завдання. За останню добу втрати ворога склали 309 осіб (безповоротні - 93, поранені - 208, полон - 8). Знищено 19 одиниць військової техніки противника", - зазначив Тарнавський.

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Зокрема, серед знищеної техніки - 4 танки, 6 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ. Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога.

Втрати ворога - останні новини

Втрати окупантів станом на 26 серпня сягнули понад 260 тисяч, за минулу добу знищено 640 загарбників.

Крім цього, ворог втратив вже 4390 танків (12 за попередню добу), 8539 бойових броньованих машин (+18), 5379 артилерійських систем (+18) та багато іншої техніки.

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