Йдеться про 23 грудня, коли також дісталося нафтосховищу окупантів.

З'ясувалися нові деталі щодо ударів по тимчасово окупованому Іловайську (Донецька область) 23 грудня.

Тоді місцеві пабліки заявляли про вибухи, а радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджував, що стався "приліт" по ворожому нафтосховищу. Сьогодні росЗМІ заявили, що в цей день для атаки на місто використовувалися ракети HIMARS.

"Обстріл стався в районі 15 годин на ж/д станції "Іловайськ", попередньо, використовувалися ракети HIMARS", - стверджує ASTRA.

За підсумком, у тимчасово окупованому місті Донецької області повністю згоріли 6 цистерн з дизельним пальним.

Ракета влучила по складу з 13 цистерн (в кожній місткості було по 55 тонн ресурсу). Серед людей постраждалих немає, пише росЗМІ.

ЗСУ зробили українцям "різдвяний подарунок"

Різдвяний ранок приніс українцям гарні новини: Збройні Сили України зробили нації особливий подарунок і збили два винищувачі-бомбардувальники РФ. Ворожий авіафлот втратив Су-34 і Су-30 - по них відпрацювали українські сили ППО, заявив Генштаб 25 грудня.

Вас також можуть зацікавити новини: