Дружини мобіків звинувачують Міноборони Шойгу у брехні.

Дружини відправлених у Макіївку мобілізованих підтвердили точний удар HIMARS по базі окупантів у будівлі місцевого училища, пишуть "Важливі історії".

Одна зі співрозмовниць, чий мобілізований чоловік був дислокований до Макіївського ПТУ, розповіла, що йому вдалося вибігти з будівлі після того, як туди потрапив перший снаряд, а всього влучень було чотири. За її словами, в ПТУ перебували військовослужбовці з двох полків, 44-го і 45-го.

Жінка стверджує, що інформація про 63 загиблих від російського Міноборони не відповідає дійсності, а розташування окупантів ЗСУ "здали" самі місцеві.

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"Загинуло набагато більше. Їх досі витягують з-під уламків. Як тільки вони приїхали туди, відразу стали снаряди прилітати поруч. Може, місцеві мешканці (здали розташування). Вони там отрутою дихали на них", - поскаржилася вона.

Ще одна жінка, чий син був дислокований в ПТУ, розповіла, що врятуватися нібито вдалося артилеристам: "Вони у підвальному приміщенні були, встигли вибігти".

Її синові-окупанту вдалося врятуватися, оскільки в момент удару він зі своїм взводом не перебував на території ПТУ.

"Мізки з черевиків знімаємо", - передала ще одна співрозмовниця "Важливих історій" слова свого чоловіка, який після мобілізації був дислокований до Макіївки.

Удар по росіянах у Макіївці - що відомо

Напередодні стало відомо про великий "приліт" по училищу в Макіївці в новорічну ніч, де перебували, за різними даними, від кількох десяток до 600 мобілізованих з Росії.

У мережі також повідомляли, що серед ліквідованих можуть бути і "зальотні" мобіки, які вирішили разом відсвяткувати Новий рік під привітання Путіна.

Серед "двохсотих" були спецназівці, артилеристи і зв'язківці.

Росія офіційно підтвердила загибель лише 63 військових. Але, на думку західних експертів, це вже не рятує репутацію міністерства Шойгу. Тому МО РФ намагається перекласти провину на місцевих "чиновників", а ті - на самих мобілізованих.

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