З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 147 470 окупантів.

Українські воїни із 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців відпрацювали по колоні бронетехніки росіян. Бій відбувся на Вугледарському напрямку.

На відео, опублікованому бригадою, видно, що колона танків рушила, імовірно в цілях евакуації, до розбитої техніки. Проте окупантам не пощастило – і вже на шляху до товаришів вони один за одним потрапляли під вогонь.

Щонайменше одна одиниця бронетехніки ворога підірвалась уже біля пошкодженого танка. Окупантам, яким вдалося вижити, довелося тікати через поле на власних "двох".

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Втрати РФ в Україні - актуальне

Російська армія продовжує зазнавати великих втрат у боях з ЗСУ. Причини різкого зростання втрат ворога дві – неякісний мобілізаційний ресурс і дефіцит техніки, пояснив експерт Олександр Коваленко.

Тим не менше Кремль продовжує кидати у бій непідготовлене "м’ясо". Черговим фіаско завершилась спроба противника штурмувати ЗСУ в районі Вугледара.

Британська розвідка нещодавно писала про 200 тисяч "знешкоджених" росіян у війні з Україною, з яких 60 тисяч – ліквідовані.

У розвідці НАТО натомість уточнили, що на тлі нового масштабнішого наступу РФ втрачає на кожні 90 квадратних метрів захопленої території до 2 тисяч військових. Чим закінчився один з таких штурмів – показав Пригожин: "вагнерівець" виклав у мережу фото з горою трупів своїх найманців.

Втрати у техніці РФ теж великі. За підрахунками IISS, з 24 лютого Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3М. Крім того, ворог суттєво виснажив свої запаси крилатих ракет, втрат зазнала і російська авіація.

У мережі з’явилися підтвердження чергового знищення російського "Солнцепьоку", унікальної РЕБ-станції "Палантин" і танків "Прорив", якими пишається російський ВПК.

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