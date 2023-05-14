Вперше за довгий час окупанти заворушилися на Куп'янському напрямку.

За минулу добу ЗСУ відбили 57 ворожих атак, що помітно більше, ніж днем раніше. Про це повідомляє український Генштаб в ранковому зведенні.

Так, вчора вперше за довгий час окупанти активізувалися на Куп'янському напрямку. Там ворог без будь-якого успіху намагався наступати в районі Масютівки, Новоселівського та східної околиці Стельмахівки.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує важкі наступальні бої в межах міста Бахмут. Безуспішними були атаки противника в передмісті – в напрямку населених пунктів Григорівка, Богданівка, Хромове, Бахмут і Біла Гора.

Відео дня

На Мар'їнському напрямку українським бійцям довелося відбивати численні атаки противника в районі власне міста Мар'їнка.

Ситуація на фронті - останні новини

Американський інститут вивчення війни підтвердив нові успіхи українських сил в районі Бахмута. ЗСУ просунулися біля села Курдюмівка, де окупантів відтіснили на східний берег каналу Сіверський Донець – Донбас. Також українці просунулися в бік Кліщіївки.

Тим часом ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин підтвердив, що його бойовики стріляють в солдатів російської армії. Він поскаржився, що дефіцитні снаряди доводиться витрачати в тому числі і на знищення самих же росіян.

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