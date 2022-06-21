Українські захисники успішно просуваються до тимчасово окупованого Херсона, витісняючи російські війська з другого і третього рубежів оборони.
Про це розповіла голова прес-центру сил охорони і оборони Півдня Наталія Гуменюк 24 каналу.
"Дії наших військ на південному напрямку, в бік Херсона, досить успішні. Окупантам дуже важко. Вже витрачені сили на облаштування другого і третього рубежів оборони, доводиться користуватися запасними, тому що навіть з них ми вже витісняємо ворога. Ми просуваємося", - заявила вона.
Гуменюк закликала українців чекати офіційних повідомлень військових і не повідомляти деталі контрнаступу ЗСУ в мережі:
"Коли йде військова операція, закликаю всіх зберігати спокій і чекати на офіційні повідомлення. Тільки військові знають, де вони, куди просуваються і які успіхи мають".
Раніше військовий експерт Олег Жданов оцінив шанси ЗСУ звільнити Херсон до кінця літа: "На сьогоднішній день це дуже оптимістично. Чому? Тому що все буде залежати від темпів і обсягів надходження західного озброєння".
Як відомо, днями ЗСУ відбили першу лінію оборони російської армії поблизу Херсона.
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