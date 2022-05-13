Ліквідовано 5 БпЛА (Орлан-10), 1 вертоліт (Ка-52) і 1 крилату ракету.

12 травня протиповітряною обороною Повітряних сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено 7 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"12 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено 7 повітряних цілей: 5 БпЛА (Орлан-10); 1 вертоліт (Ка-52); 1 крилату ракету", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, авіація Повітряних сил та Сухопутних військ Збройних Сил України продовжує завдавати удари з повітря по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Луганщині українськими військовими було ліквідовано російський вертоліт Мі-24. Його збив стрілець-зенітник 81-ї окремої аеромобільної бригади з ПЗРК "Stinger".

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