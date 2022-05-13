Ракету, що знищила запас снарядів для російських "смерчів", було скинуто з бойового безпілотника.

У селі Велика Олександрівка Херсонської області ЗСУ завдали нищівного удару по складу боєприпасів Російської Федерації.

Про це повідомили на Telegram-каналі ВСУ.

Ракету, що знищила запас снарядів для російських "смерчів", було скинуто з бойового безпілотника.

Українські захисники відзначили, що окрім дорогої техніки та великого запасу ракет вдалося ліквідувати близько 70 осіб особового складу російської армії.

Ситуація на Херсонщині:

Станом на 10 травня вранці ОК "Південь" інформувало, що Росія тримає щонайменше півсотні ракет морського базування у постійній готовності до нанесення удару.

12 травня з'явилася інформація про те, що ворог готується до захоплення всієї Херсонщини під свій контроль.

Вас також можуть зацікавити новини:

Ворог продовжує бити по Миколаєву та Херсонщині

Окупанти можуть відновити наступ на Херсонщині, але під Харковом перейшли до оборони - ISW

Херсонщина буде звільнена, а всі колаборанти покарані - Подоляк