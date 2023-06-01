Українська армія "нав'язала" свої правила на полі бою.

Бійці ЗСУ показали окупантам, що таке жест доброї волі "по-українськи" та вщент знищили ворожий "Урал" на фронті.

Епічну операцію з ліквідації російської вантажівки показали артилеристи Великокнязівської бригади у колаборації з бійцями повітряного десанту Січеславської бригади.

В кадрі "Урал" ворога розлетівся на уламки, відео українська армія традиційно "приправила" драйвовою музикою для піднесення настрою.

Втрати окупантів за останню добу - статистика Генштабу

Нагадаємо, що щодня Генштаб ЗСУ звітує українцям про чергові втрати росіян, яки прийшли на наші землі з війною.

Так, зранку 1 червня стало відомо, що українські захисники ліквідували 460 окупантів. Загальні особові втрати ворога дійшли до 208 370 солдатів. Також росіяни останньої доби втратили 2 танки, 14 артсистем, 6 броньованих машин, 7 БПЛА, 9 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: