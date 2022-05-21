Українські військові змогли скоригувати вогонь завдяки російським пропагандистам, які хизувалися підірваним мостом.

Українські нацгвардійці знищили самохідну артилерійську установку "Піон", якою російські окупанти зруйнували Павлоградський міст та обстрілювали Сєвєродонецьк.

Про це у соцмережі написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Дякуємо російським пропагандистам за наводку. Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого. І так буде з кожним! Слава ЗСУ!", - повідомив Гайдай.

Він не став викладати відео окупантів, зазначивши, що вистачить двох скріншотів, "і те - лише з вдячності, що скоригували нам вогонь".

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти зруйнували автомобільний міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Це вже вдруге російські військові руйнують саме цей міст.

У липні 2014 року під час визволення Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту під час відступу. Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене. Міст відновили у 2016 році.

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