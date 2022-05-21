Українські нацгвардійці знищили самохідну артилерійську установку "Піон", якою російські окупанти зруйнували Павлоградський міст та обстрілювали Сєвєродонецьк.
Про це у соцмережі написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Дякуємо російським пропагандистам за наводку. Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого. І так буде з кожним! Слава ЗСУ!", - повідомив Гайдай.
Він не став викладати відео окупантів, зазначивши, що вистачить двох скріншотів, "і те - лише з вдячності, що скоригували нам вогонь".
Як повідомляв УНІАН, російські окупанти зруйнували автомобільний міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Це вже вдруге російські військові руйнують саме цей міст.
У липні 2014 року під час визволення Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту під час відступу. Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене. Міст відновили у 2016 році.