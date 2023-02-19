Щорічний виступ перед Федеральними Зборами Путін вирішив провести напередодні нападу на Україну.

Російський диктатор Володимир Путін приділить особливу увагу темі війни з Україною у своєму майбутньому посланні Федеральним Зборам РФ. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков в ефірі російського телебачення.

Він зазначив, що "на такому дуже складному етапі нашого життя" росіяни очікують почути від Путіна "оцінку поточних подій, оцінку спеціальної військової операції, оцінку міжнародної ситуації та бачення президентом того, як ми з цим справляємося і як ми будемо розвиватися далі".

"Це, я думаю, головне, чого всі чекають, і головне, на чому так чи інакше буде концентруватися президент", — заявив Пєсков.

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Звернення Путіна до парламенту РФ

У 2022 році Путін проігнорував свій конституційний обов'язок виступити зі зверненням до Федеральних Зборів. За всі роки правління це був другий такий випадок. У новому 2023 році Путін вирішив звернутися до депутатів незадовго перед річницею вторгнення в Україну – 21 лютого.

На думку російського опозиціонера Марка Фейгіна, у своєму зверненні Путін, найімовірніше, буде стверджувати, що його перемога у війні проти України полягає в "збереженні" своєї країни. Інші експерти вважають, що Путін говоритиме про соцзахист військових та їхніх сімей.

Крім виступу в парламенті у Путіна запланований також "мітинг-концерт" у Лужниках, де, вочевидь, відбудеться "святкування" річниці нападу на Україну. Там Путін звернеться з промовою до народу.

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