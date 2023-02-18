У зверненні до парламенту російський диктатор розповість про те, як він піклується про росіян.

Кремлю все важче захищати населення від розв'язаної Володимиром Путіним війни проти України, тому у своєму зверненні до парламенту напередодні річниці вторгнення російський диктатор говоритиме про соціальний захист солдатів та їхніх родин. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у черговому розвідувальному зведенні.

Відзначається, що 16 лютого керівник парламентської групи, що займається питаннями війни, Андрій Турчак повідомив, що представив Путіну великий звіт за темою "СВО".

Британська розвідка вважає, що звіт присвячений переважно проблемам соціальної підтримки мобілізованих на війну чоловіків і сімей, що залишилися без годувальника.

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"Ця проблема, ймовірно, стане більш актуальною, якщо буде мати місце подальша мобілізація (явна або неявна). Путін цілком може торкнутися цих питань у своєму зверненні до нації 21 лютого 2023 року", – вважають британці.

У британській розвідці зазначають, що російському керівництву стає все важче захищати населення від війни в Україні. Так, ще в грудні опитування показали, що у половини росіян є друзі або родичі, які вже вирушили на війну.

Ставлення влади РФ до сімей солдатів

З Росії регулярно надходять повідомлення, що вказують на абсолютно нелюдське ставлення влади до своїх громадян в контексті війни. Так, влада Туви вирішила віддячити родині ліквідованого окупанта упаковкою пельменів.

У Башкирії родичі ліквідованого в Україні вагнерівця через соціальні мережі шукають спонсора, який організує і оплатить похорон найманця. Тим часом труп зберігають вдома.

До слова, самі мобілізовані чомусь сильно дивуються, коли на фронті їх женуть на забій за методикою їх улюбленого маршала Жукова. Деякі навіть записують обурені відео і просять відправити їх охороняти глибокий тил.

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