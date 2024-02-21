Розвідник зазначив, що тоді підрозділ "Кракен" втратив дев'ять бійців.

Командир другої штурмової роти "Кракена" Куджо розповів про звільнення Харківської області від російських окупантів у 2022 році. Військовий зазначив, що захисникам України крім регулярної російської армії протистояли найманці з ПВК "Вагнера" та загони "БАРСа".

Він зазначив, що Збройні сили за участю спецпідрозділів "Кракен", Нацполу, Нацгвардії, ССО почали наступальну операцію в Харківській області, а відправною точкою стала Балаклія. За його словами, ретельне планування і відволікаючі маневри дозволили швидко просунутися, і бійці "Кракена" підняли прапор України 8 вересня о 16:00, про що доповіли президенту.

"Війна для мене складається з епізодів, моментів, які емоційно вражають. Дуже запам'яталася Балаклія. Ми в'їжджали на техніці у звільнене місто, назустріч вибігли мама з дочкою років 14-ти. Вони вітали нас, тримаючи український прапор, і плакали. Їхні обличчя досі перед очима. Це дуже сильно мотивує", - згадує командир в інтерв'ю РБК-Україна.

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При цьому він вказав, що далі спецназівці ГУР рушили до Осколу і вибили росіян з лівобережної частини Куп'янська, що забезпечило силам оборони можливість навести понтонні переправи, а далі спецназівці зачистили селище Куп'янськ-Вузловий, Подоли та інші населені пункти.

Військовий поділився, що в селі Подоли він отримав легке поранення, поки охороняв росіян, взятих у полон.

"Почало прилітати. Пам'ятаю, по рації повідомили, що в наш тил пройшла група з п'яти росіян. Я ліг і саме в той момент поруч зі мною впало. Було відчуття, що хтось сильно вдарив по нозі. Пам'ятаю, біжимо з побратимом, якого теж зачепило, я шкутильгаю і кажу йому: "Ось це ми з тобою фартові!" Потім - картина: обидва лежимо на кушетках в одній операційній. Він мені досі згадує цю фразу про "фартових", – розповів розвідник.

Крім того, Куджо повідомив, що українським військовим крім армії РФ протистояли найманці ПВК "Вагнера" та загони "БАРСа". Він вказав, що під час контрнаступу в Харківській області "Кракен" втратив дев'ять бійців.

"Як би цинічно це не звучало, але, готуючись до операції, ми завжди прораховуємо кількість можливих 300-х. Коли йдуть такі бої, без поранених майже ніколи не буває. Коли дивлюся на своїх хлопців, кожен – особистість, кожен має свої переваги, пороки, кожен фахівець... як командир я іноді дивлюся на них і навіть думка, що когось із них можна втратити-нестерпно. Нікого неможливо замінити", - каже Куджо.

За його словами, найважче для командира – повідомляти про загибель найріднішої людини батькам, дружині, дітям, і він завжди просить у них вибачення за те, що не вберіг.

"Але одна мама сказала мені: "Раніше у мене був один син, тепер у мене їх більше 100". Так і є, ми завжди приїжджаємо на дні пам'яті, дні народження, допомагаємо. Є батьки, які після загибелі сина хочуть потрапити в наш підрозділ. Я завжди кажу, що не беру людину, яка хоче померти. Помста-найгірший мотиватор, тому що тоді людині байдуже, загине він чи ні", – пояснює командир.

Також він підкреслив, що ворогів слід сприймати як шкідників, від яких потрібно позбутися.

Звільнення Харківської області - головні новини

ЗСУ на початку вересня 2022 року пішли у контрнаступ на Харківській області. 14 вересня президент Володимир Зеленський оголосив про осовбождении більшої частини області від окупантів.

16 вересня голова Нацполіції ігор Клименко заявив, що на звільнених територіях виявили 10 тортур.

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