Він у складі розвідувального загону брав участь у звільненні міста.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України розвіднику Андрію Орлову.

Звання присвоєно сержанту Андрію Орлову, заявив він у своєму відеозверненні.

"Ще у вересні він проявив надзвичайну хоробрість та результативність у боях на Херсонщині. Був поранений, одужав. Повернувся на передову. І вже 10 листопада у складі розвідувального загону брав участь у звільненні Снігурівки. Саме він підняв український прапор над будівлею районної адміністрації", - зазначив глава держави.

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Він також повідомив, що вручив у Херсоні 36 орденів Богдана Хмельницького та "За мужність", іще три ордени передав пораненим бійцям.

"Зокрема, орденом Богдана Хмельницького І ступеня відзначено бригадного генерала Олександра Тарнавського. У вересні він став командувачем оперативно-стратегічної групи військ "Херсон", і ми бачимо результат", - заявив президент.

Звільнення Снігурівки

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада підрозділи Сил оборони України звільнили Снігурівку Миколаївської області. Місто перебувало під російською окупацією з 19 березня.

У Національній поліції повідомили, що російські солдати в Снігурівці займались беззаконням та жахливими катуваннями у зруйнованій будівлі відділу поліції.

11 листопада голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що українська армія звільнила всю Миколаївську область, однак російські загарбники все ще контролюють територію Кінбурнської коси.

13 листопада Кім повідомив, що у Снігурівці з'явився мобільний зв'язок.

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