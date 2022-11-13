10 листопада підрозділи Сил оборони України звільнили Снігурівку, яка перебувала під російською окупацією з 19 березня.

У звільненому від окупантів місті Снігурівка Миколаївської області з'явився мобільний зв'язок.

Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

"У Снігурівці з'явився мобільний зв'язок", - зазначив він.

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Звільнення Снігурівки

Російські окупанти захопили Снігурівку 19 березня. Це місто – залізничний вузол.

5 жовтня місто Снігурівка Миколаївської області, за непідтвердженими відомостями, покинули російські офіцери, але інші військові там залишилися.

10 листопада стало відомо, що українська армія взяла під контроль місто Снігурівка Миколаївської області.

Ситуація на Півдні України

9 листопада командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін оголосив, що його армія залишає правий берег Херсонської області. Відповідно, обласний центр, місто Херсон, російські окупанти теж покинуть.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав мешканців області не розголошувати інформацію про дії ЗСУ.

11 листопада українські військові зайшли у Херсон.

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