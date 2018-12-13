США успішно випробували нову ракету-перехоплювач системи ПРО (відео)

Системи ПРО є оборонним, а не наступальним озброєнням.

ВМС США та Агентство протиракетної оборони США успішно здійснили перехоплення балістичної ракети.

Ракета-мішень була запущена над океаном з літака C-17, який знаходився в кількох тисячах кілометрів від Гаваїв, пише Голос Америки.

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Це друге поспіль перехоплення балістичної ракети середньої дальності (БРСД) з використанням ракети-перехоплювача SM-3 Block IIA системи ПРО Aegis Ashore.

Директор Агентства з протиракетної оборони генерал-лейтенант Сем Грівз привітав усіх військовослужбовців, цивільних службовців і підрядників, які брали участь у проведенні випробування, і підкреслив, що системи ПРО є оборонним, а не наступальним озброєнням.

«Ця система створена з метою захисту США, їх союзників і друзів від реальної і наростаючої балістичної загрози», – сказав він.

Відео: U. S. Navy

Нагадаємо, попереднє успішне перехоплення було здійснене в жовтні. До цього були проведені два невдалих тести: у першому випадку стався збій в роботі ракетного двигуна, у другому – допустив помилку оператор комплексу.

США розгорнули системи ПРО на Алясці і в Каліфорнії для захисту від північнокорейських балістичних ракет.